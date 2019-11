Extra humanitaire steun EU voor Afghanen

De Europese Unie maakt 40 miljoen euro extra vrij voor humanitaire hulp aan Afghanen in eigen land, Iran en Pakistan. Hun situatie is verslechterd, meldt de Europese Commissie. De extra noodhulp is met name gericht op kinderen

Niet alleen is het conflict tussen regeringstroepen en gewapende groepen sinds begin dit jaar opgelaaid, ook overstroming teisteren het door oorlog verscheurde land, aldus EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp).

De EU heeft dit jaar tot nu toe 77 miljoen euro besteed aan humanitaire hulp voor Afghanen, waarvan 61 miljoen in Afghanistan zelf, 9 miljoen voor Afghanen die naar Pakistan zijn gevlucht en 7 miljoen voor mensen die zijn uitgeweken naar Iran.