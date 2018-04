„Extra heffing op vuile diesels jaar later”

Bezitters van vervuilende dieselauto’s gaan niet zoals eerder gemeld vanaf 2019 meer belasting betalen, maar pas een jaar later. Het uitstel is een gevolg van ICT-problemen bij de Belastingdienst, bevestigen ingewijden na een bericht van De Telegraaf.

Eigenaren van oudere diesels die niet zijn uitgerust met een roetfilter, zouden vanaf volgend jaar 15 procent meer motorrijtuigenbelasting gaan betalen. Dat die verhoging een jaar later ingaat dan gepland, staat in een halfjaarbericht over de stand van zaken bij de belastingdienst van staatssecretaris Menno Snel van Financiën.