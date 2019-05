Extra geld voor viering 75 jaar vrijheid

Het kabinet trekt 15 miljoen euro extra uit voor de viering van 75 jaar vrijheid. Er was al 9 miljoen gereserveerd voor dit doel. De viering begint op 31 augustus bij de herdenking van de slag om de Schelde, en duurt tot 24 oktober 2020, de dag waarop de Verenigde Naties 75 jaar bestaan.

„Onze vrijheid moeten we koesteren. Weten en voelen wat het echt betekent om vrij te zijn”, aldus staatssecretaris Paul Blokhuis. „Om te leven in een democratische samenleving. Een samenleving waarin we elkaar met respect behandelen en waarin iedereen kan vertrouwen op ons rechtssysteem. Dat zijn waarden die niet vanzelfsprekend zijn. Hier moeten we altijd aandacht aan besteden.”

Het extra geld gaat onder meer naar het moderniseren van oorlogsmusea, wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en naar het toegankelijker maken van digitale bronnen en archieven over de Tweede Wereldoorlog, aldus het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.