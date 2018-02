Extra geld voor verpleeghuizen ter discussie

Een deel van de 2,1 miljard euro aan investeringen voor verpleeghuizen wordt mogelijk teruggedraaid. Dat komt door nieuwe normen voor de personeelsbezetting die eind dit jaar moeten gaan gelden.

Uit documenten die de Volkskrant kreeg door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bleek zaterdag dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid dit niet hebben zien aankomen.

Oud-PvdA-staatssecretaris Van Rijn maakte zich destijds hard voor de extra miljardeninvestering, maar bronnen rond de huidige regering denken dat CDA, D66 en ChristenUnie een deel van de investeringen willen terugdraaien. Het kabinet werkt aan een wetswijziging waardoor de Tweede Kamer in de toekomst het laatste woord krijgen over grote uitgaven, zoals het geld voor de verpleeghuizen. „Als het om zulke grote bedragen gaat die het gevolg zijn van het opnieuw vaststellen van kwaliteitskaders, dan is het best wel weer vreemd dat de omvang van het budget niet meer politiek bediscussieerbaar is”, aldus minister De Jonge van Volksgezondheid.