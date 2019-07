Extra geld voor Nationale Parken

De Nationale Parken in Nederland krijgen tijdelijk extra geld om hun rol te versterken. Verantwoordelijk minister Carola Schouten komt met 6 miljoen euro over de brug. Het is vanaf volgend jaar tot 2022 beschikbaar.

De Nationale Parken bieden veel kansen om natuur te beleven en tegelijkertijd bij te dragen aan het besef dat beschermen ook noodzakelijk is, aldus Schouten. Ze wil dat de regio’s waar de parken liggen, de financiële bijdrage van het Rijk aanvullen.

Om de parken in het buitenland bekender te maken, trekt de minister 1,4 miljoen euro uit. Het is bedoeld als ondersteuning van een internationale marketingcampagne. Er is al jaarlijks 1 mijloen euro beschikbaar voor educatie in de parken.