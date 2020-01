Extra geld voor lerarentekort in grote steden

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs trekt nog eens 9 miljoen euro uit om de nijpende lerarentekorten in grote steden aan te pakken.

Het geld is onder meer bedoeld voor bonussen zodat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere leraren kunnen lokken. Zo moet het werken in grote steden aantrekkelijker worden. Op veel scholen in de vijf genoemde steden zijn lerarentekorten, helemaal op scholen waar kinderen met achterstanden zitten.

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben noodplannen opgesteld op lerarentekorten weg te werken. Minister Slob maakte maandag bekend dat hij die omarmt. Utrecht en Almere mogen ook van het extra geld profiteren, maar zij hebben hun noodplannen nog net helemaal af.

Een van de onderdelen uit de noodplannen is het inzetten van leraren voor vakken waarvoor ze geen bevoegdheid hebben. Slob was daar aanvankelijk geen voorstander van, maar hij wil wel kijken of en waar dat anders kan. Mogelijk krijgen leerlingen in de hoofdstad ook maar vier dagen per week les. De vijfde schooldag kunnen leerlingen bijvoorbeeld sporten. Slob wil in ieder geval niet beknibbelen op de onderwijstijd.

Donderdag en vrijdag gaan veel onderwijsgevenden staken.