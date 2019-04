Extra geld voor Defensie

Het kabinet gaat 160 miljoen euro extra uittrekken voor Defensie. Dat geld komt bovenop de ruim 1,5 miljard die al was afgesproken in het regeerakkoord. Ook komt er eenmalig 400 miljoen beschikbaar voor bijvoorbeeld het aanschaffen van materieel. Een ingewijde bevestigt een bericht van RTL Nieuws hierover.

De investeringen staan in de Voorjaarsnota, waarover het kabinet vrijdag een besluit heeft genomen. De Voorjaarsnota is de tussenstand van de overheidsbegroting voor dit jaar. Premier Mark Rutte was er op zijn wekelijkse persconferentie zeer terughoudend over. Het stuk wordt eind volgende maand naar de Tweede Kamer gestuurd.

De defensie-uitgaven gaan omhoog omdat het kabinet geleidelijk wil gaan voldoen aan de NAVO-verplichtingen.