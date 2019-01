Extra EU-miljoenen voor Ethiopische banen

De Europese Unie maakt 130 miljoen euro extra vrij voor Ethiopië. Het geld is vooral bedoeld voor het creëren van banen en duurzame groei, maakte Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker bekend na een ontmoeting met de Ethiopische premier Abiy Ahmed in Brussel.

De EU steunt de ambitieuze hervormingsagenda in Ethiopië, motiveerde Juncker het versterkte partnerschap. Er werden drie nieuwe programma’s ondertekend, als onderdeel van de alliantie voor banen en investeringen die Europa en Afrika eerder sloten. 50 miljoen is bedoeld voor het scheppen van banen, 35 miljoen voor duurzame energie en 45 miljoen voor een agro-industrieel complex in Ethiopië.

Voor de periode 2014-2020 heeft de EU 715 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ontwikkelingshulp in Ethiopië. Humanitaire hulp aan het land was de laatste vier jaar goed voor 381 miljoen euro. Daarnaast is uit het Afrikafonds van de EU de afgelopen drie jaar 257 miljoen euro uitbetaald.