Extra corona-subsidie voor projecten maatschappelijke diensttijd

Er komt een extra subsidieronde voor vrijwilligersorganisaties die projecten organiseerden in het kader van de maatschappelijke diensttijd voor jongeren.

Dat schreef CU-staatssecretaris Blokhuis vrijdag aan de Tweede Kamer. De organisaties kunnen het extra geld gebruiken voor het gericht aanvullen van een al goedgekeurd projectplan, in het licht van de coronacrisis.

Her en der in het land kwamen dergelijke aanpassingen al spontaan tot stand. Een jongerenproject in de Zaanstreek dat bedoeld was om eenzaamheid tegen te gaan, gaat nu speciale balkonworkouts voor ouderen organiseren. Een project voor digitale huiswerkbegeleiding van jongeren uit Rotterdam-Zuid gaat zich mede richten op kwetsbare scholieren en statushouders die niet gewend zijn om thuis met school bezig te zijn en achterop zijn geraakt.

Per project is maximaal 50.000 euro beschikbaar. Dit bedrag kan opnieuw worden aangevraagd als de coronamaatregelen na 1 juni nogmaals worden verlengd.

Blokhuis schrijft verder dat hij in het kader van de maatschappelijke diensttijd nog een geldpotje van 500.000 euro heeft. Dat is vooral bedoeld voor gemeenten met maximaal 60.000 inwoners die te maken hebben met jongeren die zich in reactie op de coronamaatregelen gaan misdragen. Het idee is dat deze gemeenten een maatschappelijke diensttijdproject gaan organiseren of uitbreiden om deze jeugd een alternatief te bieden. Per gemeente is 10.000 euro beschikbaar.

Vrijdag nam Blokhuis een kijkje bij het Rotterdamse huiswerkproject. „In de anderhalve meter samenleving moeten we ook naar een anderhalve meter maatschappelijke diensttijd. Dat het kan en dat er juist nu ook veel behoefte aan is, omdat sociaal isolement dreigt voor allerlei mensen, hebben we vandaag in de praktijk in Rotterdam kunnen zien”, zo prees hij de jongeren.