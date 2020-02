Expositie Statenvertaling verlengd

De expositie over de Statenvertaling in de Tweede Kamer is verlengd. De tentoonstelling in de Statenpassage, de centrale hal van het parlement, is te bezichtigen tot en met donderdag 19 maart.

Dat meldde de SGP woensdag in een nieuwsbrief. SGP-Kamerlid Bisschop is de drijvende kracht achter de tentoonstelling, die in november werd geopend door Kamervoorzitter Arib.

De expositie staat stil bij de geschiedenis en de betekenis van de Statenvertaling. Vorig jaar was het 400 jaar geleden dat de Staten-Generaal het verzoek kreeg om een vertaling van de Bijbel in het Nederlands mogelijk te maken.

Verschillende musea hebben voorwerpen in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling.

Tentoonstelling Statenvertaling is een succes

Arib: Statenvertaling drukte stempel op onze cultuur

Tentoonstelling Statenvertaling siert Kamer