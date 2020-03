Experts slaan alarm over uitstel faillissementswet

Een wet die faillissementen makkelijker kan voorkomen, wordt waarschijnlijk uitgesteld omdat de Tweede Kamer vrijwel alle debatten op de lange baan heeft geschoven vanwege het coronavirus. Maar door die pandemie dreigen juist veel faillissementen. Daarom moet de wet snel behandeld worden, vinden juristen die zich met faillissementen bezig houden. Ze slaan alarm in een brandbrief aan politici en roepen op de wet snel te behandelen.

Het gaat om een wet die een zogenoemd dwangakkoord mogelijk maakt. Zo’n akkoord kan schuldeisers en aandeelhouders binden aan een overeenkomst waar schuldsanering deel van uitmaakt, ook als een aandeelhouder of schuldeiser eigenlijk niet wil instemmen. Als het akkoord aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan het schuldeisers of aandeelhouders dus buitenspel zetten.

De faillissementswet werd vorige zomer door minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) naar de Kamer gestuurd. De regeling moet vooral bedrijven van faillissement redden als ze nog wel een levensvatbaar bedrijfsonderdeel hebben. Volgens de deskundigen kan de wet duizenden banen besparen en misschien wel miljarden aan schade voorkomen.

Omdat partijen zich nog extra wilden buigen over de wet, zou deze eind maart nog worden besproken in de Tweede Kamer. Nu wordt dat waarschijnlijk op de lange baan geschoven. Juist nu meer faillissementen dreigen vanwege de problemen door het coronavirus is het belangrijk dat deze wet er komt, vinden de juristen.