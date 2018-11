Experts: Klok kan best nog een uur terug

De beste tijd voor Nederland is de tijd als die in Londen, de zogenoemde Greenwich Mean Time (GMT). Dat is een uur vroeger dan onze huidige standaardtijd, de Centraal Europese Tijd (CET).

Dat adviseert een groep deskundigen aan de regering in de discussie over de zomer- en wintertijd. Het gaat om experts in bioritme. Bij hen geniet de GMT de voorkeur.

Dat is echter niet een van de drie mogelijkheden die de Europese Commissie oppert, en waarover de lidstaten van de Europese Unie een standpunt moeten innemen. Brussel heeft het over de permanente ‘wintertijd’ (CET), een permanente zomertijd (één uur later) of handhaving van twee keer per jaar klok verzetten tussen zomer- en wintertijd. Van deze drie opties is permanente ‘wintertijd’ de beste, vinden de bioritme-experts.

Minister Kajsa Ollongren, die over het dossier gaat, is bezig allerlei standpunten te verzamelen. In de loop van december hoopt ze de resultaten te krijgen van een peiling onder ongeveer 2000 Nederlanders.