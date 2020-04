Experts: Kinderen basisschool weer af en toe naar school

Kinderen kunnen weer voorzichtig naar de basisschool en gaan sporten, vinden de deskundigen waarop het kabinet in de coronacrisis vaart. De horeca moet wel langer dichtblijven en evenementen als festivals moeten tot zeker 1 september verboden blijven. Dat raden de experts het kabinet aan, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws.

Het kabinet zoekt naar manieren om de samenleving en de economie weer op gang te brengen. Daarvoor leunt het zwaar op het advies van het zogeheten Outbreak Management Team. Dinsdag beslist het kabinet over verlenging of versoepeling van de belangrijkste maatregelen.

Kinderen lijken het coronavirus minder snel op te lopen, minder ziek te worden en het virus minder snel over te dragen, oordeelde het OMT eerder al. Daarom vonden de virologen en andere medici in het adviescomité het van meet af aan al niet nodig de scholen te sluiten. Het kabinet deed dat medio maart toch, omdat leraren en ouders daarop aandrongen.

Nader onderzoek moest ondertussen uitwijzen of de scholen toch weer open konden, en dat lijkt de conclusies te bevestigen. Ook al is het onderzoek nog niet af. Of het kabinet het advies van het OMT durft te volgen, is nog onzeker. Het kabinet wil volgens Haagse bronnen voorkomen dat leerkrachten en ouders zich daartegen keren.

Het OMT schrijft niet voor hoe de lessen op de basisscholen precies zouden kunnen worden hervat. Dat laat het aan het kabinet en het onderwijs zelf. Sommige scholen experimenteren al met onder meer onderwijs in shifts, zodat kinderen in de klas meer ruimte hebben en afstand kunnen bewaren.

Kinderen en jongeren kunnen ook onder bepaalde voorwaarden weer gaan sporten, adviseert het OMT volgens de ingewijden. Voor kinderen zouden minder strenge regels moeten gelden dan voor jongeren.

Onder anderen de burgemeesters vroegen de afgelopen dagen al aandacht voor tieners, die het extra moeilijk zouden hebben met de strenge regels om de virusuitbraak in te dammen. Ze vragen zich af of jongeren zich wel aan de voorschriften zullen blijven houden als die maar voortduren.

Restaurants en cafés moeten ook na 28 april nog gesloten blijven, aldus de experts. Die maatregel zou tot ten minste 16 mei moeten worden verlengd.

Wat de deskundigen betreft gaat er ook een streep door de zomerfestivals en andere evenementen. Die waren al tot 1 juni verboden, maar organisatoren en burgemeesters vroegen het kabinet al om voor langere tijd duidelijkheid te verschaffen.