Exitpoll: Nek-aan-nekrace bij inlichtingenwet

Het is nog onduidelijk of Nederlanders in meerderheid voor of tegen de nieuwe inlichtingenwet hebben gestemd, die de geheime diensten meer bevoegdheden geeft. Bij het zeer waarschijnlijk laatste raadgevend referendum stemde 49 procent voor de wet, 48 procent tegen.

Dat blijkt uit een exitpoll van Ipsos/NOS. De foutmarge is 5 procent. Het referendum is in ieder geval geldig, omdat de opkomst 48 procent was. Dat is ruim meer dan de drempel van 30 procent.

Hoe de uitslag uiteindelijk ook is, het gaat om een advies aan het kabinet. Premier Mark Rutte ziet de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv ) als een „goede balans tussen privacy en veiligheid” in de strijd tegen bijvoorbeeld terrorisme. De nieuwe regels zijn nodig omdat mensen inmiddels anders communiceren.

Het referendum was een initiatief van tegenstanders. Volgens hen krijgen de geheime diensten veel te veel macht. Zij vrezen ook dat er willekeurig wordt afgetapt. De wet is vorig jaar al door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen.

Bij het vorige referendum bijna twee jaar geleden over Europese samenwerking met Oekraïne, was de opkomst 32,2 procent. Een ruime meerderheid stemde toen tegen. Het kabinet ging toch akkoord met de intensievere samenwerking met het voormalige Oostblokland.