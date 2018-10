Excuus ministerie voor consul Zwartendijk

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden van Jan Zwartendijk excuses aangeboden. Hij redde als consul in Litouwen in de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden. Dit kwam hem na de oorlog op een berisping te staan van het ministerie.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) schrijft in antwoord op vragen van D66 dat hij en de koning met de zoon en dochter van Zwartendijk hebben gesproken „waarbij uiting is gegeven aan grote bewondering voor het optreden van hun vader in 1940”.

Miskende Jodenredder

De hoogste ambtenaar van Buitenlandse Zaken heeft de familie laten weten dat als Zwartendijk berispt is „dit volstrekt ongepast was en nu ruimhartige excuses verdient”. Zwartendijk is in 1976 overleden. Het verhaal over de berisping staat in het boek De Rechtvaardigen van Jan Brokken.

Regering berispte redder van duizenden Joden