Excuses SGP-stichting VOE voor kritiek op rapport

Het bestuur van de SGP-stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) heeft zijn oprechte excuses aangeboden aan mr. M. J. W. Hoek.

Dat schrijft interim-SGP-partijvoorzitter M.F. van Leeuwen in het deze week verschenen partijblad De Banier.

Hoek deed vorig jaar als vertrouwenspersoon onderzoek naar de afwikkeling van een door een VOE-werknemer ingediende klacht tegen het bestuur. Diverse bestuurders, onder wie de intussen opgestapte mr. P.J. den Boef, trokken zijn bevindingen daarop publiekelijk in twijfel. In januari concludeerden de onafhankelijke juristen A.H. van Wijk en H. de Hek echter dat Hoeks onderzoek, waarin de klacht deels gegrond werd verklaard, aan alle daaraan te stellen eisen voldeed.

Met hun optreden brachten de VOE-bestuurders de SGP ernstig in verlegenheid, zo blikt Van Leeuwen terug. Tegelijkertijd acht hij een publieke rehabilitatie op z’n plaats, omdat veel anoniem in de media geuite aantijgingen aan hun adres niet klopten. Zo zouden ze overheidssubsidie hebben gebruikt voor het maken van snoepreisjes, maar daar was aldus Van Wijk en De Hek geen sprake van.

Hoek heeft de excuses intussen „in dankbaarheid” aanvaard.

