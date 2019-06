Excuses kabinet voor jarenlang leed jeugdzorg

Het kabinet biedt de slachtoffers van mishandeling, misbruik, vernedering en verwaarlozing in de jeugdzorg verontschuldigingen aan. Dat ruim driekwart van de kinderen aan geweld blijkt te zijn blootgesteld, is "niet te bevatten", zeggen minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en zijn collega voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Slachtoffers mogen ook rekenen op "erkenning, hulp en ondersteuning van de overheid".

De ministers noemen de verhalen over geweld in de jeugdzorg die een onderzoekscommissie heeft opgetekend "ontluisterend". "Extra pijnlijk" is dat "veel mensen daar tot op de dag van vandaag last van hebben". De Jonge en Dekker erkennen dat "zij die verantwoordelijk waren te weinig hebben gedaan om geweld te voorkomen en te stoppen", óók de overheid.

Het kabinet gaat samen met de slachtoffers "onderzoeken welke vormen van erkenning passend zijn".