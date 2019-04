Excuses België voor weghalen „koloniekinderen”

De Belgische premier Charles Michel heeft donderdag in het parlement spijt betuigd voor de „mensonwaardige” behandeling van honderden kinderen uit Belgisch Congo na de Tweede Wereldoorlog. Zij werden van hun moeder gescheiden om in België in weeshuizen of bij adoptieouders te worden geplaatst.

Het betrof kinderen die eind jaren 40 en het decennium daarna werden geboren uit een Belgische man en een Afrikaanse vrouw in Congo, Rwanda of Burundi. Veel van hen bleven na aankomst in België statenloos. Gemengde koppels waren destijds verboden.

Michel sprak zijn medeleven uit met de Afrikaanse moeders wier baby’s zijn „weggerukt” en bood excuses aan voor het onrecht en leed als gevolg van de ontvoeringen. De katholieke kerk bood enkele jaren geleden al verontschuldigingen aan voor zijn rol bij het weghalen van de zogenoemde metissen.

Een expertgroep van de VN vroeg eerder dit jaar België excuses aan te bieden voor misstanden in het algemeen in de koloniale periode, maar daar is het nog niet van gekomen.