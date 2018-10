Ex-SP’er Gesthuizen stapt over naar GroenLinks

Voormalig SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is lid geworden van GroenLinks. Dat bevestigt GroenLinks, na berichtgeving in het AD. Gesthuizen zat meer dan tien jaar voor de SP in de Kamer. Ze vertrok nadat ze de strijd om het partijvoorzitterschap had verloren van Ron Meyer.

Volgens de NOS heeft Gesthuizen de SP verlaten vanwege de „naar haar mening ondemocratische manier waarop is besloten dat vluchtelingendeals met Noord-Afrikaanse landen niet bij voorbaat moeten worden uitgesloten”. Onduidelijk is of ze van plan is opnieuw politiek actief te worden, of dat haar GroenLinks-lidmaatschap meer passief van aard is.

In haar boek dat vorig jaar uitkwam had Gesthuizen vernietigende kritiek op de SP. Ze hekelde het „schrikbewind” dat Jan Marijnissen als partijvoorzitter zou hebben gevoerd, en de kadaverdiscipline binnen de Tweede Kamerfractie.