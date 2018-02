Ex-ministers over zaak-Kroon „niet verstandig”

Het is „niet verstandig” dat oud-bewindslieden van Defensie zich uitlaten over de zaak-Marco Kroon zolang die kwestie bij het Openbaar Ministerie ligt. Dat zei minister Ank Bijleveld van Defensie vrijdag.

Haar voorganger Eimert van Middelkoop liet zich donderdag uit over de zaak. Hij noemde de verklaring van Kroon over een geweldsincident tien jaar geleden op televisie onhelder. „Ik zou bijna zeggen: misschien heeft hij hulp nodig.” Van Middelkoop was minister van Defensie in de jaren 2007-2010.

Kroon heeft in 2007 naar eigen zeggen een lid van de Afghaanse Taliban doodgeschoten om een geheime missie niet in gevaar te brengen. Hij zou eerder door de man zijn gegijzeld. Kroon hield het incident tot begin vorig jaar stil voor Defensie. Sindsdien kijkt het OM naar de zaak. Volgens Defensie had Kroon de gebeurtenis direct moeten melden.