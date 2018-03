Ex-minister De Jager begeleidt renovatie Binnenhof

Oud-minister Jan Kees de Jager gaat zich bemoeien met de renovatie van het Binnenhof, dat van medio 2020 tot eind 2025 wordt opgeknapt. Hij wordt voorzitter van de zogenoemde bestuurlijke stuurgroep renovatie Binnenhof. In dat overleg kunnen de gebruikers van het complex hun wensen en ideeën inbrengen.

De Jager is gevraagd door staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). In de groep zitten vertegenwoordigers van alle ‘bewoners’ van het Binnenhof (Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en ministerie van Algemene Zaken van de premier). Ook onder meer de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid kan steeds aanschuiven bij de stuurgroep.

De Jager was minister van Financiën (2010-2012) en daarvoor staatssecretaris van dat ministerie. Hij is nu financieel topman van KPN. Het voorzitterschap van de stuurgroep is een onbetaalde nevenfunctie.