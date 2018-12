Ex-majoor Ntuyahaga uitgewezen naar Rwanda

De Rwandese ex-majoor Bernard Ntuyahaga, die in 2007 in België tot 20 jaar cel werd veroordeeld vanwege zijn aandeel in de moord op tien Belgische blauwhelmen, is uitgewezen naar Rwanda. Dat heeft zijn familie bekend gemaakt. Volgens zijn advocaat heeft minister Maggie De Block (Migratie) hem vrijdag begeleid naar het vliegtuig.

Ntuyahaga doodde de tien Belgen tijdens de volkerenmoord op Tutsi’s en gematigde Hutu’s in Rwanda. Op 7 april 1994 werden de para’s, die instonden voor de veiligheid van de Rwandese premier Agathe Uwilingiyimana, ontwapend door Ntuyahaga en met een minibus naar een militair kamp in Kigali gebracht. Daar werden ze vermoord. Ook de premier en haar echtgenoot werden omgebracht.

De ex-majoor gaf zich tien jaar later over aan de Belgische justitie. Op het proces bepaalde de jury dat Ntuyahaga ook schuldig is aan de moord op een niet nader bepaald aantal Rwandese burgers, maar niet schuldig aan de moord op Uwilingiyimana.

Ntuyahaga heeft eerder laten weten dat hij vreest vermoord te worden als hij wordt teruggestuurd naar Rwanda, vanwege zijn rol in de Rwandese genocide.