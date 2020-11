Ex-lid Syrische terreurgroep weg bij door Buza betaald project

Een voormalig kopstuk van een Syrische terreurgroep is vertrokken bij een project dat werd betaald door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het departement was door de kwestie in de verlegenheid gebracht omdat het niet op de hoogte was van de aanstelling van Labib al-Nahhas.

Dat hebben ministers Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking en Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. De kwestie kwam aan het licht door het onderzoeksprogramma Argos.

Nahhas was directeur van de burgerrechtenbeweging Syrian Association for Citizen’s Dignity (SADC). Hij werd betaald door het European Institute of Peace (EIP) dat voor het project geld heeft gekregen van Buitenlandse Zaken. Nahhas was eerder woordvoerder van Ahrar al-Sham, een strijdgroep die door de Nederlandse rechter is aangemerkt als terroristisch.

„Na intensief contact met het ministerie heeft EIP vorige week aangegeven dat Dhr. Al-Nahhas zich met onmiddellijke ingang terugtrekt uit het project”, schrijven de bewindslieden.

Tegenover een kritische Tweede Kamer liet minister Kaag vorige maand weten dat de subsidie niet was verleend als het ministerie van tevoren had geweten van de aanstelling van Nahhas. Het EIP is „onvoldoende transparant” geweest, aldus de ministers. Ze zijn voornemens de subsidie aan het EIP en SADC voort te zetten.

De Syriër Nahhas was onder meer woordvoerder van Ahrar al-Sham. Hij brak er vier jaar geleden mee omdat hij de groepering te radicaal vond worden. Daarna heeft hij zich ingezet voor een vreedzame oplossing van het bloedige conflict in Syrië. Nahhas heeft ook een Spaans paspoort en staat niet op een terreurlijst.