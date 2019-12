Ex-kankerpatiënt krijgt betaalbare verzekering

Voormalige kankerpatiënten kunnen binnenkort een betaalbare overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft hierover afspraken gemaakt met de verzekeringssector.

„Dit betekent dat ex-kankerpatiënten niet meer worden afgerekend op hun medisch verleden bij het aanvragen van zo’n verzekering”, laat de bewindsman aan de Tweede Kamer weten.

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) meldde in september dat zes op de tien (ex-)kankerpatiënten het niet lukt zo’n verzekering te krijgen, die bijvoorbeeld nodig is bij het afsluiten van een hypotheek. Ze worden vanwege hun ziekteverleden geweigerd of krijgen te maken met torenhoge premies.

De regeling die Hoekstra is overeengekomen houdt in dat ex-kankerpatiënten na tien jaar ziektevrij te zijn geweest niet meer aan de verzekeraar hoeven te melden dat ze kanker hebben gehad. Voor bepaalde vormen van kanker zal een kortere termijn worden gehanteerd. Voor mensen die de ziekte hadden toen ze minderjarig waren, wordt de termijn vijf jaar.