Ex-FVD’er Otten zet tegenaanval in

FVD-senator Otten legt zich niet neer bij zijn royement als partijlid. Hij zet de tegenaanval in.

In het Algemeen Dagblad van vrijdag kondigt Otten aan dat hij een „topadvocaat” in de arm gaat nemen om aangifte te doen tegen partijleider Baudet wegens smaad en laster. Volgens Otten is niet híj degene die met financiën van de partij sjoemelde, maar Baudet. Die betaalde volgens Otten, die eerder partijpenningmeester was, in eerste instantie een privévakantie naar Thailand van partijgeld.

Otten, die samen met Baudet FVD oprichtte, werd woensdagavond geroyeerd als partijlid. Mede daarom maakt hij ook niet langer deel uit van de FVD-fractie in de Eerste Kamer. Otten gaat als zelfstandig Kamerlid verder.

Aanleiding voor het royement is een poging tot fraude. Als partijpenningmeester zou Otten vorig jaar een ”ongeoorloofde betaling” hebben gedaan van zo’n 29.000 euro.

Otten werd al eerder door Baudet beschuldigd van een greep uit de partijkas. Otten betaalde het geld terug, maar sprak tegen dat dit tegen de regels was. Baudet stelde later dat er van moedwillige verduistering geen sprake was.

Otten weerspreekt ook nu dat er sprake is geweest van een ongeoorloofde betaling. Het lijkt erop dat de senator daarbij het gelijk aan zijn kant heeft. Donderdag lieten het ministerie van Binnenlandse Zaken en de eigen partijaccountant weten dat er een deugdelijke administratie is gevoerd en dat er van fraude geen sprake was.

Volgens Otten is het juist Baudet die sjoemelde met partijgeld. Hij betaalde in eerste instantie een vakantie in Thailand met de creditcard van de partij. Toen Otten hem op de fout wees, betaalde Baudet het geld, ruim 3000 euro, terug.

De ex-FVD-senator zegt in het AD: „Baudet wil mij al langer kapot maken. Mijn reputatie, mijn carrière. Hij is als een soort sekteleider die club aan het besturen en daar wil hij mij niet bij hebben. Zo simpel is het. Er is geen plek op de rots.”

Via de website GeenStijl lekte donderdagavond het onderzoeksrapport uit op grond waarvan de beschuldigingen aan het adres van Otten zijn geuit. Daarin staat dan Otten een ongeoorloofde betaling aan de BV van zijn minnares zou hebben gedaan. Volgens Otten ging het echter om „een goede vriendin.” De factuur was op een verkeerde stapel terechtgekomen. Toen Otten dat ontdekte, heeft hij het geld meteen teruggestort.

Otten heeft er nu genoeg van en gaat aangifte toen tegen Baudet.