Europese Unie verhoogt druk op Cambodja

De Europese Unie waarschuwt de Cambodjaanse regering de democratie niet verder af te zwakken en de mensenrechten en rechtsstaat te respecteren. Als de situatie niet verbetert, overwegen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken strafmaatregelen.

Het moet afgelopen zijn met het lastigvallen en intimideren van politieke tegenstanders, activisten, media en maatschappelijke organisaties, verklaarden de ministers na overleg in Brussel. Zij zijn diep bezorgd over de ontmanteling van de belangrijkste oppositiepartij en de arrestatie van oppositieleider Kem Sokha in september en herhaalden hun roep om zijn vrijlating.

Europarlementariër Marietje Schaake (D66) vindt het een „gemiste kans” dat de ministers het bij een waarschuwing laten. Volgens haar probeert premier Hun Sen zijn positie in aanloop naar de verkiezingen hardhandig veilig te stellen en glijdt Cambodja af naar een dictatuur. „Sancties vanuit de EU zijn hard nodig, ook persoonsgerichte sancties tegen Hun Sen en zijn handlangers.” De politica wil ook dat de handelsvoordelen worden bevroren als er geen verbetering komt.