Europese subsidie voor drones boven zee

Enkele Europese defensieprojecten waarbij de Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO is betrokken, kunnen rekenen op financiële ondersteuning uit het Europese Defensiefonds. Het grootste onderzoeksproject genaamd Ocean2020 draait om onbemande onderzeeërs en drones die de situatie op zee in de gaten houden en bij een dreiging in actie kunnen komen.

Het project wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van het Italiaanse bedrijf Leonardo, waaraan 42 partners uit vijftien EU-landen deelnemen, waaronder dus TNO en het ministerie van Defensie. Er is 35 miljoen beschikbaar om de drones en onderzeeboten te integreren in de Europese vloten. Volgend jaar zullen de Zweedse en Italiaanse marine in de Oostzee en Middellandse Zee de eerste resultaten demonstreren.

In drie andere projecten - voor elk is 1 tot 3 miljoen euro beschikbaar - staat een betere uitrusting van militairen centraal. Het gaat om het ontwikkelen van camouflage om militairen te beschermen tegen sensoren, ultralichte kogelbestendige kleding voor infanteristen en een project rond het op elkaar afstemmen van militaire accessoires zoals digitale brillen. Bij de eerste twee is TNO betrokken.

Het fonds is bedoeld om de versnippering bij de Europese krijgsmachten tegen te gaan en de samenwerking met het bedrijfsleven een impuls te geven. In eerste instantie wordt geïnvesteerd in onderzoek. Tot 2020 is 90 miljoen beschikbaar, dat daarna moet groeien naar een half miljard per jaar.

Voor het gezamenlijk ontwikkelen of aankopen van bijvoorbeeld wapens, helikopters, robots en encryptiesoftware steekt de EU tot 2020 590 miljoen euro in het fonds en daarna minstens 1,5 miljard per jaar. Het fonds moet met bijdragen uit de lidstaten jaarlijks minstens 5 miljard euro aan investeringen mogelijk maken.