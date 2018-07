Europese steun voor ontslagen bankmedewerkers

Voor 450 mensen uit Friesland, Drenthe en Overijssel die hun baan bij financiële instellingen zijn verloren, is ondersteuning uit Brussel in aantocht om ander werk te vinden. De Europese Commissie maakt hiervoor 1,2 miljoen euro vrij.

Na het ontslag van 1324 werknemers bij twintig banken in de drie provincies deed Nederland een aanvraag bij het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF) voor degenen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Met name werknemers boven de vijftig jaar en administratieve medewerkers kunnen aanspraak maken op de ondersteuning. Zij krijgen een opleiding, begeleiding of mogelijk een tijdelijke baan aangeboden.

„De overgang naar een nieuwe baan kan moeilijk zijn en de werknemers in de sector financiële dienstverlening in deze specifieke regio’s in Nederland zijn hard getroffen”, aldus EU-commissaris Marianne Thyssen (Werkgelegenheid en Arbeidsmobiliteit).

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten het voorstel nog goedkeuren. Eerder werd voor achthonderd mensen uit Drenthe en Overijssel die hun baan in de detailhandel waren kwijtgeraakt 1,8 miljoen euro uit het fonds beschikbaar gesteld.