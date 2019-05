Europese sancties tegen Syrië jaar verlengd

De sancties die de Europese Unie heeft lopen tegen leden en steunpilaren van het Syrische regime zijn verlengd tot 1 juni 2020. Aangezien de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking blijft voortduren is er geen reden de strafmaatregelen in te trekken, aldus de EU.

De financiële tegoeden van 270 personen en 70 organisaties, waaronder de centrale bank, blijven bevroren. Onder hen ministers, zakenlieden en anderen die het regime van president Bashar al-Assad steunen of ervan profiteren. Voor hen geldt een reisverbod naar Europa. Vijf mensen die zijn overleden zijn van de lijst afgevoerd.

Ook het olie- en wapenembargo blijven in stand, evenals het verbod op bepaalde financiële transacties en de handel in allerlei goederen en diensten met Syrië. Voor technologie die kan worden gebruikt voor het onderdrukken van de bevolking of het in de gaten houden van internet- en telefoonverkeer gelden exportbeperkingen. De sancties gelden sinds december 2011.