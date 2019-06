Europese sancties tegen Rusland verlengd

De economische sancties die de Europese Unie tegen Rusland heeft lopen worden met zes maanden verlengd tot eind januari 2020. De 28 regeringsleiders hebben daar unaniem mee ingestemd tijdens een top in Brussel.

De strafmaatregelen werden in 2014 ingesteld vanwege de steun van Moskou aan pro-Russische rebellen in Oekraïne. Het conflict is nog altijd gaande. Aangezien de sancties zijn gekoppeld aan het vredesplan van Minsk - dat niet wordt nageleefd - worden de sancties elk half jaar min of meer routineus verlengd.

Vanwege de sancties is de Europese kapitaalmarkt gesloten voor een aantal Russische banken en energie- en defensiebedrijven. Daarnaast geleden beperkingen voor de uitvoer van technologisch gevoelige goederen.

Aparte strafmaatregelen van de EU tegen Rusland vanwege de annexatie van de Krim in 2014 werden met een jaar verlengd. Europese bedrijven mogen geen producten uit het Oekraïense schiereiland importeren of er investeren. De export van bepaalde goederen en technologieën is verboden, evenals het aanbieden van toeristische diensten.