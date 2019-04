Europese sancties tegen Myanmar jaar verlengd

De Europese sancties tegen Myanmar zijn met een jaar verlengd tot en met 30 april 2020. De strafmaatregelen behelzen een wapenembargo en bevriezing van tegoeden en een reisverbod voor veertien hooggeplaatste leden van het leger en de grenspolitie van het Aziatische land.

De veertien worden beticht van „ernstige schending van de mensenrechten van de Rohingya-bevolking, etnische minderheden of burgers”. De EU stelde vorig jaar juni sancties in tegen zeven personen en verdubbelde dat aantal in december. Onder het wapenembargo vallen ook spullen die kunnen worden gebruikt voor het onderdrukken van de bevolking en apparatuur om toezicht op communicatie te houden.

De laatste aanscherping van de EU-sancties dateert van december, toen een onderzoeksmissie van de VN vaststelde dat in de deelstaten Rakhine, Kachin en Shan grove mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden. De aansporing om onmiddellijk „betekenisvolle actie” te ondernemen heeft het regime van het vroegere Birma naast zich neergelegd.