Europese mensenrechtensancties in de maak

De Europese Commissie gaat een systeem voor sancties tegen individuele mensenrechtenschenders uitwerken. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben de nieuwe buitenlandchef Josep Borrell daar maandag unaniem opdracht toe gegeven. „Een enorme stap voorwaarts”, zei minister Stef Blok in Brussel.

Met het sanctieregime kunnen banktegoeden van daders worden bevroren en reisverboden opgelegd zonder een heel land in de strafhoek te zetten. Blok kreeg de handen daarvoor een jaar geleden ook al op elkaar, maar Borrells voorganger Federica Mogherini heeft geen stappen gezet. De minister denkt dat er over een half jaar een voorstel ligt.

Landen die veel moeite hebben met het inzetten van sancties moesten nog over de streep worden getrokken, aldus Blok. „Die hebben we er gelukkig van kunnen overtuigen dat we een assertief buitenlandbeleid van de EU nodig hebben en dat het opkomen voor mensenrechten tot de kern van dat beleid hoort.”