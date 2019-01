Europese melkpoederberg bijna weggewerkt

De melkpoedervoorraden die de Europese Commissie sinds 2015 heeft opgekocht zijn enorm geslonken. Van de oorspronkelijke berg van 380.000 ton resteert nog 22.000 ton na de laatste veiling van 80.000 ton.

Na de afschaffing van de melkquota in 2015 gingen veehouders meer melk produceren, met lagere prijzen tot gevolg. Daarop riep Brussel een regeling in het leven waarmee lidstaten een deel van het overschot aan mageremelkpoeder van hun boeren konden opkopen tegen een vastgestelde prijs.

Die vaste prijs werd vorig jaar losgelaten om nieuwe prijsdalingen te voorkomen en de markt te stabiliseren. „Balans in de markt is altijd onze prioriteit geweest in dit proces en we zien nu dat onze opslagplaatsen leeg raken zonder dat dit op de markt weegt zoals velen hadden voorspeld”, aldus de Ierse EU-landbouwcommissaris Phil Hogan.

De minimumprijs per 100 kilo is afgelopen maand met 10 euro gestegen. De volgende veilig staat gepland voor 24 januari.