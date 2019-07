Europese leiders hebben moeite met kiezen van opvolgers

De Europese top van zondag had een einde moeten maken aan de besluiteloosheid van de EU-leiders. Toch lukte het de leiders niet om de vijf vrijgekomen topbanen te vullen. Maandagochtend vergaderden ze verder, terwijl de buitenwereld speculeerde.

Eén voor één moesten de 28 Europese regeringsleiders zondag bij de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, komen. Mooie foto’s van de ontmoetingen waar de voorzitter en de regeringsleiders lachend op staan, werden op het Twitteraccount van Tusk gepost.

Maar zoveel valt er in werkelijkheid niet te lachen: al weken probeert de voorzitter een meerderheid te krijgen voor een deal waarin de verschillende EU-topbanen worden verdeeld. Het gaat om de posities van Europese Commissievoorzitter, voorzitter van de Europese Raad, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) en een Europees Parlementsvoorzitter. Er moet bovendien nog een opvolger voor de EU-buitenlandchef worden gekozen.

Eerder werd door verschillende media de mogelijkheid geopperd dat de leiders tijdens de G20-top vorige week in Japan stilletjes een deal zouden sluiten. Maar zondag bleek dat dus niet te zijn gebeurd.

Een steeds terugkerende naam voor de functie als Europese Commisievoorzitter is die van Frans Timmermans. Hij is de zogenoemde ”Spitzenkandidaat” van de Europese sociaaldemocraten. Internationale media stellen dat er mogelijk een deal gaat worden gesloten waarin Timmermans naar voren zal worden geschoven als de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Dat terwijl de sociaaldemocraten niet meer de grootste fractie in het Europarlement vormen.

Favoriet

Dat hij bij verschillende EU-lidstaten favoriet is, valt onder meer te verklaren vanwege zijn jarenlange ervaring als vicevoorzitter van de huidige Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De Luxemburger heeft zondag laten weten dat hij Timmermans „bekwaam” acht om hem in op 1 november op te volgen.

Toch staat niet iedereen om de Nederlandse spitzenkandidaat te springen. Zo zijn de Midden- en Oost-Europese lidstaten, waaronder Hongarije en Polen, geen fan van Timmermans. Hij heeft zich onder andere verschillende keren kritisch uitgelaten over de rechtstaat in verschillende Midden en- Oost-Europese landen.

Daarnaast zijn anderen van mening dat de Duitse Manfred Weber, de christendemocratische spitzenkandidaat van de grootste fractie in het Europarlement, het recht heeft om de nieuwe voorzitter van de Commissie te worden. Toch lijkt daar een oplossing voor te zijn gevonden. Wanneer er een overeenstemming zal worden gesloten dat Timmermans de nieuwe Commissievoorzitter wordt, dan mag Weber de parlementsvoorzitter opvolgen.

Eerlijk

Ook over de andere functies wordt volop in de media gespeculeerd. De premier van België, Charles Michel, zou de post van nieuwe voorzitter van de Europese Raad krijgen, terwijl de Bulgaarse Eurocommissaris Mariya Ivanova Gabriel de vacature van EU-buitenlandchef zal vullen. De positie van ECB-voorzitter zou dan voor de Duitse Jens Weidmann zijn, die op dit moment de president van de Deutsche Bundesbank is.

Wanneer de 28 Europese regeringsleiders inderdaad met zo’n voorstel komen, heeft men in ieder geval tijdens de drukte niet meer gedacht aan een eerlijke verdeling naar geografie en geslacht.