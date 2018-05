Europese grenswacht kan taken niet aan

De in 2016 opgerichte Europese grens- en kustwacht kan nog niet eens de helft van zijn taken uitvoeren. De Europese Commissie roept de lidstaten daarom dringend op meer mensen en materieel te leveren.

Het in Warschau gevestigde agentschap ondersteunt nationale grenswachten momenteel met 1500 man, van wie ongeveer 50 Nederlanders. Vanwege de toegenomen migratie vanuit Turkije (dit jaar ruim 15.000 mensen) naar Spanje (6600 in 2018) en langs de westelijke Balkan is meer personeel nodig.

De dienst wil vooral actiever worden bij de landgrens van Griekenland met Turkije, Albanië en Macedonië. De migratiecrisis van 2015 is weliswaar ingedamd, maar de situatie is nog altijd fragiel, zegt EU-commissaris Dmitris Avramopoulos (Migratie). Hij roept de lidstaten op veel meer gebruik te maken van het agentschap bij het terugsturen naar hun thuisland van mensen die geen recht hebben op bescherming. Dit jaar hielp de dienst met het organiseren van 111 terugkeeroperaties.

De Europese Commissie heeft voorgesteld de EU-grenswacht vanaf 2021 uit te breiden naar 10.000 man.