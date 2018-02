Europese Commissie zwaait Italianer uit

Het is de laatste werkdag van de Nederlander Alexander Italianer als hoogste ambtenaar van de Europese Commissie. Tijdens de wekelijkse vergadering gaf het college een eerbetoon aan de vertrekkende secretaris-generaal.

De Europese Commissie verspreidde via Twitter foto’s van de vrolijk kijkende Nederlander (61), onder meer met zijn opvolger Martin Selmayr.

Over de benoeming van de 47-jarige Duitser was de afgelopen dagen veel te doen. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker maakte vorige week bekend dat Italianer per 1 maart met pensioen zou gaan, en presenteerde zijn stafchef Selmayr als diens opvolger. Die had gesolliciteerd op de functie van adjunct-secretaris-generaal, maar werd in een adem doorgeschoven naar de hoogste ambtelijke post.

De Groenen in het Europees Parlement eisen een onderzoek naar de gang van zaken. Volgens de Europese Commissie zijn de procedures gevolgd.

Italianer bekleedde sinds 1985 topposities in de Europese Commissie en was sinds 2015 secretaris-generaal. Hij blijft actief als adviseur.