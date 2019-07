Europese Commissie tevreden over Airbnb

Airbnb heeft de manier waarop het tijdelijke accommodaties aanbiedt volledig in overeenstemming gebracht met Europese wetgeving. EU-commissaris Věra Jourová (Consumentenrechten) is heel tevreden. „Consumenten kunnen er nu op vertrouwen dat de prijs die ze op de eerste pagina zien de prijs is die ze uiteindelijk zullen betalen.” Zij verwacht van concurrerende platforms dat ze zullen volgen.

Nationale toezichthouders en de commissie vroegen het Amerikaanse bedrijf een jaar geleden zijn prijzenbeleid en verhuurvoorwaarden in de EU in lijn te brengen met Europese consumentenwetgeving. Klanten werden vaak achteraf met allerlei kosten geconfronteerd, bijvoorbeeld voor schoonmaak of lokale belastingen. Enkele maanden later beloofde de onlineverhuurder beterschap. Die belofte is gestand gedaan.

Airbnb geeft ook aan of een accommodatie wordt aangeboden door een particulier of een professioneel bedrijf. In het laatste geval gelden andere regels voor de bescherming van de consument. Daarnaast verschaft Airbnb een link naar een onlineplatform voor klachtenbemiddeling op zijn website.

Verder maakt het bedrijf duidelijk aan gebruikers dat ze een rechtszaak in hun eigen land kunnen aanspannen. Ten slotte staat nu in de voorwaarden dat klanten lokale verhuurders kunnen aanklagen in geval van schade of letsel.

„Deze zomervakantie krijgen Europeanen simpelweg wat ze zien als ze hun vakantie boeken”, aldus Jourová.