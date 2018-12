Europese Commissie bezorgd over Huawei

De Europese Commissie heeft zorgen over Huawei en vergelijkbare Chinese bedrijven. „Ja, we moeten bezorgd zijn over dergelijke bedrijven”, zei vicevoorzitter Andrus Ansip vrijdag over de risico’s voor de Europese technologische industrie.

Ansip had het onder meer over chips in apparaten om geheime informatie te krijgen. Het is geen goed teken als bedrijven zich inlaten met geheime diensten, aldus de Est, die erkende niet precies te weten hoe het zit met een in Canada opgepakte topvrouw van Huawei.