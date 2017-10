Europees Parlement wil verbod op glyfosaat

Glyfosaat, de mogelijke kankerverwekkende stof in de onkruidverdelger Roundup, moet over vijf jaar zijn verboden in de Europese Unie. Een meerderheid van het Europees Parlement (355 tegen 204) is voor zo’n verbod, bleek dinsdag bij een stemming in Straatsburg.

De agrarische industrie claimt dat het middel nodig is voor de voedselvoorziening. Maar als het aan het parlement ligt, mogen boeren glyfosaat over vijf jaar niet meer gebruiken. Vanaf volgend jaar zouden al beperkingen moeten gaan gelden.

De huidige vergunning loopt af op 15 december. De Europese Commissie heeft een verlenging van tien jaar voorgesteld, maar de lidstaten zijn verdeeld. Nederland is voorstander, maar onder meer Frankrijk, Italië, Luxemburg en Oostenrijk zijn tegen het commissievoorstel.

Experts uit de EU-landen buigen zich woensdag over de kwestie, maar het is nog onzeker of zij erover gaan stemmen.