Europees Parlement stemt voor lobbyregister

Europarlementariërs in invloedrijke posities moeten ontmoetingen met lobbyisten gaan bijhouden in een lobbyregister. Een meerderheid (386 tegen 220) stemde donderdag voor meer transparantie bij contacten met vertegenwoordigers van belangengroepen.

Er was een absolute meerderheid van 376 stemmen vereist om de regels aan te passen. Met name Duitse Europarlementariërs van de christendemocratische EVP vinden dat een verplicht lobbyregister hen belemmert in hun activiteiten als volksvertegenwoordiger. Het CDA zei bij monde van delegatieleider Esther de Lange wel voor meer transparantie te zijn.

Met name rapporteurs en commissievoorzitters moeten hun lobby-ontmoetingen in een ‘transparantieregister’ gaan opnemen. Voor EU-commissarissen geldt die verplichting al. Bij het EU-parlement zijn meer dan 7000 lobbyisten geaccrediteerd.