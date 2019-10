Europees Parlement ondervraagt Timmermans

Frans Timmermans wordt dinsdagavond ondervraagd door het Europees Parlement over de plannen om de klimaatverandering het hoofd te bieden. De Nederlander wordt vanaf 1 november verantwoordelijk voor klimaatactie als eerste ‘uitvoerende’ vicevoorzitter van de Europese Commissie onder Ursula von der Leyen.

Leden van de milieu-, industrie- en transportcommissies voelen Timmermans aan de tand over onder meer de ‘Europese Green Deal’ die hij in de eerste honderd dagen van zijn mandaat tot stand moet brengen. In schriftelijke antwoorden op parlementsvragen zei hij eerder al dat alle sectoren hun steentje zullen moeten bijdragen, maar dat de agrarische sector daarin een „cruciale” rol vervult.

Naast Timmermans bevraagt het parlement dinsdag de twee andere beoogde eerste vicevoorzitters: Margrethe Vestager (Mededinging en Digitale Agenda) en Valdis Dombrovskis (Economie).

De meeste andere kandidaten werden afgelopen week gehoord. De kandidaten van Hongarije en Roemenië waren vooraf afgekeurd omdat ze aantijgingen van belangenverstrengeling niet overtuigend konden weerleggen. Het is aan de regeringen in Boekarest en Boedapest nieuwe namen aan te dragen.

De Poolse kandidaat-commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski moet dinsdag terugkomen voor een ‘herexamen’. Ook de Franse Sylvie Goulard (Interne Markt) en de Zweedse Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) kregen (nog) geen groen licht.

Het parlement stemt volgens de agenda op 23 oktober over het hele team van 27 commissarissen, dat bij goedkeuring op 1 november aan de slag kan.