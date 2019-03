Europees fonds voor proefprocessen gelanceerd

Burgers, journalisten of maatschappelijke organisaties die opkomen voor grondrechten kunnen de komende twee jaar een beroep doen op een Europees fonds voor proefprocessen. De Europese Commissie stelt 6 ton beschikbaar voor onder meer ondersteuning bij rechtszaken tegen overheden die de principes van de democratie en rechtsstaat mogelijk aan hun laars lappen.

Het voorstel voor zo’n fonds kwam van Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66), die er 1,5 jaar geleden een parlementsmeerderheid achter kreeg. „Succesvolle rechtszaken kunnen leiden tot het daadwerkelijk terugfluiten van regeringen die over de schreef gaan”, aldus de politica. „Daar zitten sommige regeringen natuurlijk niet op te wachten. De commissie vertraagde uit angst voor een felle reactie uit die hoek, terwijl juist nu in Europa geen tijd te verliezen is.”

In ’t Veld betwijfelt of de commissie wel projecten zal selecteren „die echt leiden tot succesvolle rechtszaken” en zegt dat de D66-delegatie de uitvoering nauwlettend blijft volgen. Het fonds is in eerste instantie opgezet voor twee jaar. De bedoeling is het permanent te maken, aldus In ’t Veld.