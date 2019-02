Europees akkoord over vingerafdruk op ID-kaart

Op de chip van nieuwe identiteitskaarten die EU-landen uitgeven, moeten over ruim twee jaar verplicht twee vingerafdrukken van de kaarthouder komen te staan. Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben hier dinsdag een akkoord over bereikt. Het tegengaan van document- en identiteitsfraude door criminelen en terroristen is een belangrijke motivatie voor de maatregel.

De wetgeving schrijft minimale standaarden voor waaraan ID-kaarten moeten voldoen. Ze moeten overal in de EU hetzelfde (creditcard)formaat hebben, en zijn voorzien van een landcode, foto en twee vingerafdrukken.

Het parlement had de vingerafdrukken eigenlijk optioneel willen houden. Onder meer de sociaaldemocratische fractie reageerde dan ook teleurgesteld op het akkoord, omdat de verplichte vingerafdruk onnodig zou zijn, privacybezwaren met zich meebrengt en een nationale bevoegdheid zou moeten zijn. Het voltallige parlement moet het akkoord nog formeel goedkeuren.

De nieuwe kaarten zijn minimaal vijf en maximaal tien jaar geldig. Bestaande kaarten verliezen hun geldigheid in principe tien jaar na de inwerkingtreding van de wet. Voor de onveiligste kaarten, die bijvoorbeeld niet elektronisch uitleesbaar zijn, is dat vijf jaar.

In Nederland waren vingerafdrukken op ID-kaarten enkele jaren verplicht, maar dat werd vijf jaar geleden afgeschaft omdat het geen Europese verplichting was. Vingerafdrukken in het paspoort werden tien jaar geleden voor alle EU-lidstaten verplicht.