Europarlementariër PvdA steunt ambassadeur

De Nederlandse ambassadeur in Hongarije heeft een „objectief en precies” beeld geschetst van de politieke realiteit in dat land. Dat stelt de in Hongarije geboren PvdA-Europarlementariër Kati Piri.

Volgens ambassadeur Gajus Scheltema schept de Hongaarse regering „een vijandbeeld” zoals „extremisten en verliezers van de globalisering” dat doen. Hongarije reageerde woedend en riep zijn ambassadeur terug uit Den Haag.

Piri is het eens met Scheltema. De regering van premier Viktor Orban beantwoordt volgens de sociaaldemocrate kritiek niet met argumenten, maar met een „twistzieke vijandigheid die doet denken aan eenzame dictaturen”. Orbans politiek brengt het EU-lidmaatschap van Hongarije in gevaar, schrijven Piri en haar Hongaarse collega Istvan Ujhelyi verder in een verklaring.

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken, een partijgenoot van Piri, heeft afstand genomen van Scheltema’s uitlatingen.