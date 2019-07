Europa wil nieuw plan voor auto van toekomst

Europese landen hebben op de rem getrapt bij de ontwikkeling van de auto van de toekomst. De Europese Commissie had in maart voorgesteld dat de auto’s wifi zouden gebruiken om verbinding te maken met elkaar, met slimme apparaten langs de kant van de weg en met overkoepelende systemen. Dat plan is donderdag afgewezen door de lidstaten. Die willen dat Europa ook 5G-internet een kans geeft.

Het besluit is een overwinning voor bedrijven die inzetten op 5G. Die hebben zich verenigd in de 5G Automotive Association. Onder de leden zijn automakers als BMW, Daimler, Ford en PSA (Peugeot, Citroën en Opel) en techbedrijven als Qualcomm, Huawei, Intel, Ericsson, Samsung en Deutsche Telekom. Voor wifi-aanhangers als Volkswagen, Renault, Toyota en het Nederlandse NXP is het juist een nederlaag.

Van de 28 EU-lidstaten stemden 21 tegen het voorstel van de commissie. Onder de tegenstemmers was ook Nederland. „Dat het nu is weggestemd, betekent dat de commissie terug moet komen met een beter voorstel”, legt een woordvoerder van de Nederlandse vertegenwoordiging bij de EU uit.