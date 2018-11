Eurogroep steunt aanpak Italië door Brussel

De ministers van Financiën van de eurolanden staan in grote lijnen achter de aanpak van Italië door de Europese Commissie. Dat heeft de Portugese minister en eurogroepvoorzitter Mário Centeno gezegd na een onderhoud met zijn Nederlandse collega Wopke Hoekstra in Den Haag. Maar Centeno wilde niet vooruitlopen op de vraag of er een strafprocedure komt tegen Italië, zoals Brussel voorstelt.

Italië heeft een begroting ingeleverd die niet voldoet aan de Europese normen voor gezonde overheidsfinanciën. De Europese Commissie voerde de druk op de Italiaanse regering woensdag op door de andere eurolanden toestemming te vragen voor een procedure waarbij het land onder verscherpt toezicht komt. Dat kan uiteindelijk leiden tot een boete of het verlies van EU-subsidies.

Hoekstra vindt dat de Europese Commissie de kwestie-Italië „terughoudend en afgewogen” aanpakt. Brussel heeft volgens hem een belangrijke stap gezet door de Italianen erop te wijzen dat de begrotingsregels er niet voor niets zijn, en gelden voor alle lidstaten. Net als Centeno benadrukt hij het belang van samenwerking en dialoog, ook met Italië zelf. De eurogroep bespreekt volgende maand of er inderdaad een strafprocedure komt.