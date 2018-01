Eurogroep opent jacht op ECB-zetels

De eurolanden kunnen een kandidaat aanmelden voor het vicevoorzitterschap van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. De Eurogroep heeft de procedure daarvoor geopend omdat de termijn van de Portugees Vitor Constancio in mei afloopt.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wilde in Brussel niets zeggen over een eventuele Nederlandse kandidaat. Volgend jaar komen nog twee directiezetels vrij en vertrekt de Italiaanse voorzitter Mario Draghi. In het geruchtencircuit gooit Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, hoge ogen voor een topfunctie.

Met het vrijkomen van Constancio’s plek begint een Europese stoelendans. In 2019 moet namelijk ook een nieuwe Europese Commissie worden samengesteld en een opvolger voor EU-president Donald Tusk geregeld. De regeringen moeten het dan ook tactisch spelen als ze een bepaalde EU-toppositie willen.

Het ECB-bestuur bestaat uit zes directieleden plus de negentien presidenten van de nationale centrale banken. De ECB is verantwoordelijk voor het monetaire beleid in de eurozone.