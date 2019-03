EU wil meer markttoegang van China

De EU wil een sterke economische relatie met China maar Peking moet Europese bedrijven dezelfde kansen gunnen als het om markttoegang en openbare aanbestedingen gaat. De EU-leiders zijn het tijdens hun top in Brussel eens geworden dat deze wederkerigheid de kern moet zijn van de Europese China-strategie.

„De EU moet zich eensgezind en zelfbewust opstellen. De EU is een krachtig handelsblok, dat moeten we als machtsmiddel inzetten”, zei premier Mark Rutte na afloop van de EU-top in Brussel.

De 28 overwegen onder meer maatregelen in te stellen voor openbare aanbestedingen in de EU om landen als China alleen mee te laten dingen als dat omgekeerd ook voor de EU in China geldt. „We moeten zo min mogelijk naïef zijn”, aldus de premier, doelend op de toenemende Chinese investeringen in de EU, vaak met staatssubsidies, en vaak in strategisch belangrijke sectoren.