EU-wet verplicht duurzame investeringen

Financiële instellingen als banken, pensioenfondsen en verzekeraars worden wettelijk verplicht duurzamer te investeren. Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe Europese regels die institutionele beleggers verplicht maatschappelijke belangen zoals sociale en milieueffecten van hun investeringen te laten meewegen bij investeringsbeslissingen.

„Nog steeds investeren grote Europese beleggers in bedrijven die in verband gebracht worden met de vernietiging van oerbossen, geweld, betalingen aan rebellengroepen, landroof en corruptie. Deze nieuwe wet eist van investeerders dat ze zorgvuldig kijken naar de risico’s voor mens en milieu”, zegt rapporteur Paul Tang (PvdA).

In de nieuwe wet zijn ook transparantieregels over de duurzaamheid van financiële producten en diensten opgenomen. Die maken het voor investeerders gemakkelijker om hun geld te steken in duurzame projecten.