EU-wet beschermt boeren tegen supermarkten

Kleine landbouwbedrijven in de EU worden wettelijk beschermd tegen oneerlijke praktijken door hun grote handelspartners. Supermarkten en groothandelaars moeten hun leveranciers tijdig betalen voor bederfelijke levensmiddelen, mogen bestellingen niet meer op het laatste moment annuleren of contracten zomaar veranderen.

De EU-landen zijn de nieuwe wetgeving in Brussel met het Europees Parlement en de Europese Commissie overeengekomen. De commissie had in april voorstellen ingediend om een einde te maken aan de ongelijke onderhandelingspositie. Daardoor krijgen boeren maar een klein deel van de prijs die de consument in de supermarkt betaalt.

Andere zaken kunnen voortaan alleen met instemming van beide partijen, zoals het terugsturen van onverkochte waren of een leverancier laten betalen voor advertenties en promoties van de koper. Er komen vertrouwelijke klachtenprocedures. De lidstaten kunnen sancties instellen als de regels worden geschonden. Het is voor het eerst dat op EU-niveau wetgeving op dit gebied komt.

Het akkoord moet nog formeel worden bekrachtigd en kan dan in nationale wetgeving worden omgezet. De commissie verwacht geen hogere prijzen door de nieuwe wet.